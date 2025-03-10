Военный эксперт о ситуации в Курске: «Не будет хороших новостей»

Ждать хороших новостей с фронта пока не стоит, потому что их быть не может, поскольку Украина воюет с превосходящим по силе ядерным государством, и ее задача сейчас - выстоять, заявил военный обозреватель Игаль Левин в эфире Radio NV.

«Продолжаются боевые действия. О ситуации в Курской области вам военные расскажут, которые находятся на этом направлении. Ситуация тяжелая, как и была. Она разве была легкой? Украинское информационное пространство почему-то ждет хорошие новости. Не будет хороших новостей. Идет война страшная, беспрецедентная, с ядерным государством», - отметил израильский эксперт.

По его словам, он в 2022 году, в 2023 году постоянно говорил, «что война будет долгая, что война на годы, ничего хорошего не будет».

«Постоянно спрашивают, а когда же будут хорошие новости? Не будет хороших новостей. Хватит их ждать реально. Не надо ждать хорошие новости», - добавил Игаль Левин.

После этого военный аналитик высказал мнение о ситуации в Курской области.

«Страшная война идет. Семь месяцев Украина удерживает большое село со статусом города, и только сейчас у россиян получаются какие-то там успехи ограниченные. Возможно, Украина уйдет из Курска. Я много раз говорил, что плюс или минус 50 км на войне - это абсолютно рабочие вопросы, то есть это не должно быть для гражданских вопросами, которые должны их волновать», - сказал он.