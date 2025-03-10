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Президент Чехии рассказал о сценарии для Европы без США

00:20 1006

Президент Чехии Петр Павел считает, что нужно готовиться к сценарию, в котором Европа останется без военной поддержки США. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 10 марта.

Петр Павел подчеркнул, что Чехия, учитывая «изменение позиций США по ряду важных вопросов», должна прежде всего уделять больше внимания собственным возможностям - как в самой стране, так и в Евросоюзе.

«Нашим преимуществом будет продолжение работы в тесном альянсе с США и поддержание функционирующей трансатлантической связи», - считает чешский президент.

«С другой стороны, мы должны быть готовы к сценарию, когда мы останемся в одиночку, как ЕС или часть Европы. В таком случае мы готовы очень интенсивно работать со странами-единомышленниками, чтобы сохранить все необходимые навыки для обеспечения нашей обороны», - отметил Павел.

Отметим, что новая администрация США неоднократно заявляла, что планирует сократить военное присутствие в Европе, а европейские члены НАТО должны больше тратить на оборону.

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