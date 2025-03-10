Израиль атакует военные объекты в Сирии
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Истребители израильских ВВС атаковали базу 89-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенную к северу от провинциального центра Дераа (110 км к югу от Дамаска), сообщил телеканал Syria TV.
После авианалета на военном объекте произошло несколько взрывов.
По данным телеканала, удары были нанесены также по позициям сирийских войск в районе города Эзраа, в 65 км от сирийской столицы, где размещались ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы.
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