Израиль атакует военные объекты в Сирии

Истребители израильских ВВС атаковали базу 89-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенную к северу от провинциального центра Дераа (110 км к югу от Дамаска), сообщил телеканал Syria TV.

После авианалета на военном объекте произошло несколько взрывов.

По данным телеканала, удары были нанесены также по позициям сирийских войск в районе города Эзраа, в 65 км от сирийской столицы, где размещались ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы.