Вучич предупредил о риске госпереворота в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления на главном совете правящей Сербской прогрессивной партии заявил, что протестующие сторонники оппозиции попытаются 15 марта захватить ряд госструктур и потребуют затем формирования «переходного правительства» или попытаются свергнуть главу государства.

«Пока я жив, не соглашусь ни на какое переходное правительство», - эмоционально заявил Вучич, добавив, что не намерен отдавать страну «лжецам».

По словам сербского президента, протестующие должны будут его убить, чтобы это произошло.

«Это мой завет сербскому народу», - подытожил Вучич.

Студенты и оппозиция с 1 ноября после трагедии с гибелью 15 человек при обрушении навеса на вокзале в городе Нови-Сад начали проводить митинги в Сербии. По заявлению властей, на массовом протесте в Белграде 15 марта ожидаются попытки насилия.