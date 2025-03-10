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Блинкену и Салливану закрыли доступ к секретной информации

00:55 556

Глава нацразведки США Тулси Габбард аннулировала допуски к секретной информации экс-госсекретарю Энтони Блинкену, бывшему советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану и ряду других чиновников администрации Джо Байдена.

«Согласно директиве президента США, я отменила допуски к секретной информации и запретила доступ к секретной информации для Энтони Блинкена, Джейка Салливана, Лизы Монако [и других]», — написала Габбард в X.

Доступ к информации также закрыли 51 человеку, подписавшему письмо Хантера Байдена о дезинформации. Речь идет о письме от 2020 года Минюсту, в котором сын Джо Байдена попросил провести расследование в отношении близких соратников Трампа и других лиц, которые получили доступ к персональным данным с принадлежащего ему ноутбука. Впоследствии часть этих сведений была опубликована в ряде консервативных изданий, в письме говорилось, что произошедшее имело «классические признаки российской операции по дезинформации».

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