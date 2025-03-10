Дашнаки призывают заключить военно-политический союз с Ираном

Представитель бюро АРФ «Дашнакцутюн», депутат парламента от оппозиционного блока «Армения» Армен Рустамян в понедельник, 10 марта, заявил, что Армении «нужна новая внешняя политика, чтобы мы могли восстановить наши связи с теми странами, интересы которых исходят из существования жизнеспособного армянского государства».

Рустамян призвал укреплять «стратегический союз» с Россией, «который существует и имеет под собой договорно-правовые основы».

По его словам, которые приводят армянские СМИ, Еревану необходимо немедленно заключить военно-политический союз с Ираном.

«…Ирану необходимо предоставить возможность получить политико-правовые основания для того, чтобы он имел возможность полностью защитить наши национальные интересы…» - заявил Рустамян.