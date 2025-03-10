Трамп отправляет своего спецпосланника к Путину

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву с целью проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает журналист агентства Bloomberg.

«Представитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным, сообщили мне знакомые люди», — утверждает Аннмари Хордерн.

При этом она не уточнила дату визита спецпосланника.