Трамп отправляет своего спецпосланника к Путину
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву с целью проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает журналист агентства Bloomberg.
«Представитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным, сообщили мне знакомые люди», — утверждает Аннмари Хордерн.
При этом она не уточнила дату визита спецпосланника.
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