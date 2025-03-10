США не пригласили на саммит в Париже

США не пригласили на саммит военных представителей в Париже 11 марта, сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что в число неприглашенных делегатов вошли также Хорватия и Черногория. Остальные 32 страны являются участниками НАТО. По информации агентства, на встрече будет обсуждаться создание международных сил безопасности для Киева.

Агентство уточняет, что Штаты не пригласили за круглый стол, так как Европа желает продемонстрировать способность взять на себя ответственность за поддержание мира на Украине.

Ранее было раскрыто число участников парижских переговоров по Украине. В мероприятии примут участие военные представители более 30 стран.