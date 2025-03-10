USD 1.7000
EUR 1.8412
RUB 1.8889
Подписаться на уведомления
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Украина под ударом дронов

02:05 119

В Одессе вечером понедельника, 10 марта, прогремели взрывы. В области объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей быть «в безопасных местах».

Воздушные силы ВСУ предупредили, что россияне запустили ударные дроны Shahed из Черного моря в направлении Одесской области.

Поздно вечером звуки взрывов были слышны и в Киеве, работают силы ПВО на фоне атаки российских дронов, сообщили в Киевской городской военной администрации и мэр Киева Виталий Кличко.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Мы — потерянное поколение
Мы — потерянное поколение 100 строк философа
10 мартa 2025, 20:19 5363
Торги Путина с Трампом: «Украина и Южный Кавказ – мне, Венесуэла – тебе»
Торги Путина с Трампом: «Украина и Южный Кавказ – мне, Венесуэла – тебе» слово публицисту; все еще актуально
10 мартa 2025, 16:26 7815
Курды переходят под знамена новых властей Сирии
Курды переходят под знамена новых властей Сирии обновлено 23:33
10 мартa 2025, 23:33 3123
Зеленский извинился
Зеленский извинился
10 мартa 2025, 21:35 6229
Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Бои в Курской области: у украинцев все сложно обновлено 21:27
10 мартa 2025, 21:27 8683
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2025, 15:13 4393
Путин наградил Сахибу Гафарову
Путин наградил Сахибу Гафарову
10 мартa 2025, 20:15 4589
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
10 мартa 2025, 20:11 3497
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову фото
10 мартa 2025, 17:26 3354
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема; все еще актуально
10 мартa 2025, 14:17 5943
Баку ответил французскому министру
Баку ответил французскому министру
10 мартa 2025, 19:02 4576

ЭТО ВАЖНО

Мы — потерянное поколение
Мы — потерянное поколение 100 строк философа
10 мартa 2025, 20:19 5363
Торги Путина с Трампом: «Украина и Южный Кавказ – мне, Венесуэла – тебе»
Торги Путина с Трампом: «Украина и Южный Кавказ – мне, Венесуэла – тебе» слово публицисту; все еще актуально
10 мартa 2025, 16:26 7815
Курды переходят под знамена новых властей Сирии
Курды переходят под знамена новых властей Сирии обновлено 23:33
10 мартa 2025, 23:33 3123
Зеленский извинился
Зеленский извинился
10 мартa 2025, 21:35 6229
Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Бои в Курской области: у украинцев все сложно обновлено 21:27
10 мартa 2025, 21:27 8683
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2025, 15:13 4393
Путин наградил Сахибу Гафарову
Путин наградил Сахибу Гафарову
10 мартa 2025, 20:15 4589
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
10 мартa 2025, 20:11 3497
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову фото
10 мартa 2025, 17:26 3354
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема; все еще актуально
10 мартa 2025, 14:17 5943
Баку ответил французскому министру
Баку ответил французскому министру
10 мартa 2025, 19:02 4576
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться