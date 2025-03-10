Украина под ударом дронов

В Одессе вечером понедельника, 10 марта, прогремели взрывы. В области объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Воздушные силы ВСУ предупредили, что россияне запустили ударные дроны Shahed из Черного моря в направлении Одесской области.

Поздно вечером звуки взрывов были слышны и в Киеве, работают силы ПВО на фоне атаки российских дронов, сообщили в Киевской городской военной администрации и мэр Киева Виталий Кличко.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.