Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв

18 человек пострадали в результате масштабной атаки украинских беспилотников на Московский регион, двое погибли, сообщает Минздрав РФ.



По данным министерства, 6 человек остаются в стационарах, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

*** 10:41 Наибольшее число пострадавших и разрушений в результате падения беспилотников зафиксировано в трех муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В Ленинском городском округе (Видное) обломки БПЛА ранили шестерых человек, включая 4-летнего ребенка. Пострадавшие получили небольшие ранения, их жизни ничего не угрожает. Также дроны упали на территории складов компаний «Москокс» и «Сантехкомплект», но там обошлось без жертв. По словам Воробьева, в Домодедово на парковке у производственного комплекса компании «Мираторг» в селе Ям погиб 38-летний охранник, еще двое мужчин госпитализированы с травмами головы. Один из них находится в реанимации. После падения обломков начался пожар, в результате которого сгорели более 20 автомобилей. В деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, ее состояние оценивается как тяжелое. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек с жалобами на стресс, госпитализация не потребовалась. Повреждены семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, а в поселке Софьино загорелась кровля частного дома. Пожарные оперативно локализовали возгорание.

*** 09:41 Средства ПВО РФ за ночь сбили 337 БПЛА над российской территорией, сообщили в Минобороны России. Это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. Последний раз наиболее массовый налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда Минобороны РФ сообщило об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В сегодняшней сводке Минобороны РФ сообщается о следующих регионах и сбитых беспилотниках за эту ночь: 126 БПЛА – над территорией Курской области, 91 БПЛА — над Москвой и Подмосковьем, 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, 8 БПЛА – над территорией Липецкой области, 8 БПЛА – над территорией Орловской области, 6 БПЛА – над территорией Воронежской области, 3 БПЛА – над территорией Нижегородской области. По данным Shot, Москву атаковали дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». Они запускались из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей и шли стаями по 6–12 штук, чтобы системы противовоздушной обороны не успевали их сбивать. Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, сообщает РИА Новости. В результате падения обломков БПЛА повреждена железнодорожная инфраструктура на станции «Домодедово», из-за чего возникли перебои в расписании электричек, сообщили в пресс-службе «Московской железной дороги».

* * * 09:03 Один человек погиб и трое получили ранения в Ленинском городском округе Московской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22-й этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей», — написал губернатор в соцсетях. По данным Воробьева, всего было сбито более 60 беспилотников.

«Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников», — добавил губернатор. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников, которые пытались атаковать город. Российские СМИ и телеграм-каналы передают, что в результате атаки и падения обломков в нескольких местах зафиксированы повреждения.