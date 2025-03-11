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МЧС обратилось к гражданам

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10:48 1465

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам в связи с праздником "Йел чершенбеси" (Вторник стихии ветра), предшествующим празднику Новруз.

Как сообщают в МЧС, несоблюдение этих правил может привести к серьезным последствиям.

Так, в минувший вторник на "Од чершенбеси" (Вторник стихии огня) в Бардинском районе погиб малолетний ребенок, получивший ожоги различной степени тяжести при падении в праздничный костер.

Ведомство настоятельно рекомендует разводить костры вдали от зданий, автомобилей, проводов, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов. Несовершеннолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых. Особое внимание стоит уделить безопасности при прыжках через огонь и убедиться, что огонь полностью погашен по завершении праздника.

Кроме того, МЧС предостерегает от оставления горящих свечей без присмотра на праздничных столах.

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