Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы

Нашумевшее выступление президента Ильхама Алиева о необходимости и закономерности выработки новой национальной идеи после победы в Карабахской войне не теряет остроты своей актуальности в свете растущих угроз и вызовов, а также разрастающейся гибридной Третьей мировой войны. Если на протяжении четверти столетия национальное самосознание выражалось борьбой за Карабах и сопротивлением армянскому экспансионизму, то на новом историческом этапе должна быть выработана национальная идея, которая даст ответ на новые исторические задачи азербайджанцев.

Солженицын верно указывал, что такая идея не может быть «сочинена или выдумана в верхах власти», ибо не приживется и вызовет отторжение со стороны общественного сознания (если подходить к проблеме с точки зрения принятого и западной социологией марксизма). Национальная идея не может быть искусственно привитой. Именно поэтому Алиев обратился к авангарду азербайджанского общества, интеллигенции и элитам с призывом содействия в выработке новой идеи, которая может не только заново увлечь, но и сплотить, мобилизовать нацию. А ведь именно карабахская патриотическая фабула и помогла основателю Третьей республики Гейдару Алиеву регенерировать азербайджанскую государственность. Как помогла новому национальному лидеру Ильхаму Алиеву воплотить в жизнь идею сильного патерналистского государства. По большому счету И.Алиев, предвидя глобальный геополитический коллапс, создав фундаментальные устои сильного государства с плюралистической политсистемой, защищенной от влияния извне, опередил на десятилетия современный политический процесс на Западе. Вот почему Азербайджан, в отличие от многих государств как на Западе, так и на Востоке, не был застигнут врасплох вспыхнувшим геополитическим пожаром.

Синергия политической философии Алиевых – карабахская патриотическая фабула, дипломатия равноудаленности от геополитических центров и суверенная демократия, выраженная в алиевском тезисе «консолидации народа с властью», уберегла Азербайджан от больших потрясений, хаоса и дестабилизации, обусловив социально-историческую общность азербайджанцев для реализации приоритетной задачи. Зарожденная азербайджанская национальная идея, повторюсь, на этапе становления третьей государственности обрела четкое, основанное на исторических традициях и менталитете народа название «Азербайджанство». Самое главное - суть этой идеологической концепции олицетворила систему политических, правовых, социальных, экономических, духовно-нравственных взглядов, но отрицающих национальное превосходство, утверждающей консолидацию всех классов и этнических групп общества. Но вернемся к главному заданному вопросу – какой же должна стать новая азербайджанская национальная идея? Поскольку национальная идея не может быть вечной, эта категория исходит из стратегических целей и задач власти и общества. Азербайджан восстановил свой государственный суверенитет, и мы вернулись к новой точке отсчета новейшей истории. К исходной позиции. Во многих выступлениях президент Ильхам Алиев призывает правительство к ускорению реформ.

На первый план выходит реформация и переустройство, создание сильной и эффективной диверсифицированной, ненефтяной экономики, защита интересов класса предпринимательства, ослабление налогового бремени, развитие финансовой и банковской системы… Ускорение реформ и формирование национального класса производителей. Без активизации экономических реформ и расширения экспортного потенциала сложно будет рассчитывать на усиление благосостояния общества и становление «суверенной экономики», защищенной от внешних манипуляций и рисков. Еще одно приоритетное направление – развитие национального образования и здравоохранения. Несмотря на достигнутые успехи на этой нише, большая часть общества все еще лелеет надежду на получение качественного образования и медицинской помощи в ближнем зарубежье, не говоря о развитых странах Запада. Это еще одна угроза, ведь речь идет об интеллектуальной миграции и утечке капитала, не так ли? Во многом Азербайджан одержал блестящие военно-политические победы благодаря своей нефтяной стратегии и дальновидной политике распределения нефтедолларов. А может, настало время для достижения прогресса в образовании и здравоохранении с помощью миллиардов, аккумулированных в стратегическом запасе страны?