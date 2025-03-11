Переговоры США и Украины в Джидде

В Саудовской Аравии в городе Джидда началась встреча украинской и американской делегаций. Об этом сообщает МИД Украины.

Украинская делегация прибыла в Джидду (Саудовская Аравия), где 11 марта состоятся переговоры с представителями США.

Глава украинской делегации, Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, сообщил об этом в Telegram, отметив, что команда готова к работе. "Мы на месте. Подготовка идет полным ходом.

Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", — подчеркнул Ермак.

Переговоры в Джидде станут важным этапом в отношениях двух стран. Как ранее сообщал УНИАН, эти переговоры состоятся через десять дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, когда Украина столкнулась с гневом Дональда Трампа.

Помимо Ермака в украинскую делегацию входят министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса, которого называют советником Владимира Зеленского по военным вопросам.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. В переговорах также будет участвовать советник по национальной безопасности Майк Уолтц.