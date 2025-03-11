Задерживаются рейсы Баку – Москва
11:13 2315
В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой (Российская Федерация) наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку – Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово).
В целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях.
Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании.
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