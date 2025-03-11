Массовая драка в Баку: задержаны четыре человека

В соцсетях распространилось видео, на котором группа людей с битами нападает на автомобиль и избивает находящихся внутри пассажиров.

Как сообщил haqqin.az cотрудник пресс-службы МВД Эльбрус Ибрагимов, в настоящее время в Бинагадинском районном управлении полиции проводится расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлено умышленное повреждение автомобиля Chevrolet и избиение его водителя группой лиц.

По его словам, 5 февраля текущего года на территории поселка Бинагади одноименного района столицы на почве возникшей ссоры группа лиц грубо нарушила общественный порядок.

«Используя деревянные биты, они умышленно повредили автомобиль Chevrolet, приведя его в негодность, а затем напали на водителя данной машины, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести. На основании этой информации в районном управлении полиции было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Натиг Мустафакамалов, Вахид Джавадов, Назим Рахманов и Азер Захидли, подозреваемые в совершении этого преступления, были задержаны правоохранителями и привлечены к следствию.

Собранные материалы представлены в суд для рассмотрения. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу», - добавил он.