В Баку состоялось открытие Центра программы OSSD Partner школы KAI Global School

Благодаря эксклюзивному партнерству KAI Global School (Канада) с Центром образования и развития CELT учащиеся в Баку теперь могут получить доступ к международно признанной программе «Диплом средней школы Онтарио» (OSSD) без необходимости выезда за границу. Эта инициатива приносит в Баку престижную канадскую образовательную программу OSSD, предоставляя школьникам возможность получить международно признанный диплом параллельно с основным школьным образованием. Диплом OSSD признается ведущими университетами мира, включая вузы Канады, США, Великобритании, Европы, Австралии и Новой Зеландии.

Стратегическое партнерство ради качественного образования Программа OSSD в Баку стала возможной благодаря сотрудничеству с аккредитованной канадской частной школой KAI Global School (Онтарио, Канада). Это партнерство предоставляет учащимся в Азербайджане возможность получить полное среднее образование по стандартам Онтарио под руководством сертифицированных канадских преподавателей. Основные преимущества программы: Канадская учебная программа, соответствующая стандартам Онтарио Программа полностью соответствует требованиям Министерства образования Онтарио и гарантирует высокое качество обучения. Официальный надзор со стороны KAI Global School (Канада) Итоговые оценки, оценивание и выдача дипломов OSSD осуществляются непосредственно KAI Global School в Канаде, что обеспечивает международную академическую прозрачность и точность. Небольшие классы и индивидуальный подход Благодаря соотношению учеников и преподавателей, не более 4 человек на класс, каждому учащемуся обеспечивается индивидуальное внимание и поддержка, что положительно влияет на результаты обучения. Передовые образовательные технологии Учащиеся получают доступ к платформе дистанционного обучения Brightspace (LMS), которая предоставляет современные цифровые учебники, онлайн-ресурсы и инструменты оценки, соответствующие мировым образовательным стандартам.