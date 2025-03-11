Маск стремительно беднеет

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за сутки потерял сразу 29 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в цене на 15,4%. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам торгов 11 марта акции производителя электромобилей Tesla снизились в стоимости на 15,43%, до 222,15 доллара. При этом с начала года акции уже подешевели в 1,8 раза – 2024 год бумаги завершили с ценой в 403,84 доллара за акцию.

В результате состояние Маска снизилось за сутки на 29 миллиардов долларов, до 301 миллиарда. С начала года миллиардер потерял уже 30,5% своего богатства, или 132 миллиарда долларов.

Вместе с тем предприниматель сохраняет лидерство среди самых богатых людей мира. Своего пикового значения состояние Маска достигало в декабре прошлого года – тогда оно составляло 486 миллиардов долларов.