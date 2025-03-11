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Трамп нашел новое применение военным базам

11:57 1061

Президент США Дональд Трамп планирует построить предприятия по переработке полезных ископаемых на американских военных базах, указ может быть подписан в среду, 12 марта, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Трамп собирается назначить спецпредставителя по критически важным полезным ископаемым. Некоторые чиновники его администрации высокого ранга обеспокоены тем, что Китай может ограничить экспорт минералов в ответ на новые таможенные пошлины США.

Пентагон контролирует около 12 млн га земли. Таким указом Трамп обеспечит перерабатывающие предприятия достаточным количеством территории, избежав спорных ситуаций, возникающих из-за протестов местных жителей, где планируется построить новые заводы. Кроме того, так правительству не придется покупать новую землю или использовать территории, принадлежащие другим министерствам.

План Трампа направлен на противодействие контролю Китая над критически важными полезными ископаемыми, сейчас Пекин является главным поставщиком переработанных ресурсов, из которых США производят истребители, подводные лодки и боеприпасы.

Неделю назад, 4 марта, Трамп заявил о важности переработки ресурсов в своем обращении к Конгрессу. «Позже на этой неделе я также предприму исторические шаги по значительному расширению производства важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США», — пообещал президент.

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