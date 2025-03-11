Ильхам Алиев и президент Северной Македонии выступили с заявлениями
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновска-Давкова выступили с заявлениями для прессы, сообщает официальный сайт президента Азербайджана.
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11 марта состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Северная Македония Горданы Сильяновска-Давковой в формате один на один.
Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.
Ранее в Баку состоялась церемония официального приветствия Горданы Сильяновска-Давковой, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.