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Ильхам Алиев и президент Северной Македонии выступили с заявлениями

фото; обновлено 12:14
12:14 980

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновска-Давкова выступили с заявлениями для прессы, сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

* * * 12:04

11 марта состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Северная Македония Горданы Сильяновска-Давковой в формате один на один.

Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Ранее в Баку состоялась церемония официального приветствия Горданы Сильяновска-Давковой, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.

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