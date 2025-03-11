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Немецкому городу грозит наркомановая эпидемия

12:05 999

Власти немецкого Франкфурта бьют тревогу из-за распространения смертельного китайского наркотика фентанила. Городу грозит опиоидная эпидемия, сообщает «Bild на русском».

Власти провели проверки. Согласно результатам, больше 50% наркозависимых в городе уже употребляет смертельное вещество. Было изъято 37 образцов наркотиков. В 21 был обнаружен фентанил.

Франкфурт на грани фентаниловой эпидемии, которая наблюдается в некоторых городах США. Там каждые семь минут человек умирает от передозировки.

Фентанил — смертельно опасный опиоид, который в 100 раз сильнее морфина. Достаточно малого количества этого вещества, чтобы убить человека.

Опасаясь катастрофы, власти Франкфурта решили провести международную конференцию в июне. На ней они обсудят с зарубежными специалистами, как бороться с эпидемией фентанила.

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