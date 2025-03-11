Немецкому городу грозит наркомановая эпидемия
Власти немецкого Франкфурта бьют тревогу из-за распространения смертельного китайского наркотика фентанила. Городу грозит опиоидная эпидемия, сообщает «Bild на русском».
Власти провели проверки. Согласно результатам, больше 50% наркозависимых в городе уже употребляет смертельное вещество. Было изъято 37 образцов наркотиков. В 21 был обнаружен фентанил.
Франкфурт на грани фентаниловой эпидемии, которая наблюдается в некоторых городах США. Там каждые семь минут человек умирает от передозировки.
Фентанил — смертельно опасный опиоид, который в 100 раз сильнее морфина. Достаточно малого количества этого вещества, чтобы убить человека.
Опасаясь катастрофы, власти Франкфурта решили провести международную конференцию в июне. На ней они обсудят с зарубежными специалистами, как бороться с эпидемией фентанила.