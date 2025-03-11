USD 1.7000
EUR 1.8453
RUB 1.9383
Подписаться на уведомления
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Новость дня
Америка решила: Украина должна отдать России территории...

Кремль призвал не «надевать розовые очки»

12:07 1008

Сейчас многие спешат надевать розовые очки по поводу отказа США от военной поддержки Украины, однако в России всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы. К этому призвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему», — сказал он.

По словам политика, даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется еще очень много оружия, которого ей хватит на много месяцев.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Переговоры США и Украины в Джидде
Переговоры США и Украины в Джидде видео; обновлено 13:00
13:00 771
Ильхам Алиев и президент Северной Македонии выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и президент Северной Македонии выступили с заявлениями фото; обновлено 12:14
12:14 983
Маск стремительно беднеет
Маск стремительно беднеет
11:48 1700
Массовая драка в Баку: задержаны четыре человека
Массовая драка в Баку: задержаны четыре человека видео
11:23 3027
Задерживаются рейсы Баку – Москва
Задерживаются рейсы Баку – Москва
11:13 2328
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы
10:40 2472
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Америка решила: Украина должна отдать России территории... все еще актуально
10 мартa 2025, 23:44 13038
Схватка за Румынию: Россия или Европа?
Схватка за Румынию: Россия или Европа? главный вопрос
10:26 1681
Мы — потерянное поколение
Мы — потерянное поколение 100 строк философа
10 мартa 2025, 20:19 8871
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв фото; видео; обновлено 12:52
12:52 7907
Экс-президента задержали по ордеру МУС
Экс-президента задержали по ордеру МУС
10:17 2457

ЭТО ВАЖНО

Переговоры США и Украины в Джидде
Переговоры США и Украины в Джидде видео; обновлено 13:00
13:00 771
Ильхам Алиев и президент Северной Македонии выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и президент Северной Македонии выступили с заявлениями фото; обновлено 12:14
12:14 983
Маск стремительно беднеет
Маск стремительно беднеет
11:48 1700
Массовая драка в Баку: задержаны четыре человека
Массовая драка в Баку: задержаны четыре человека видео
11:23 3027
Задерживаются рейсы Баку – Москва
Задерживаются рейсы Баку – Москва
11:13 2328
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы
10:40 2472
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Америка решила: Украина должна отдать России территории... все еще актуально
10 мартa 2025, 23:44 13038
Схватка за Румынию: Россия или Европа?
Схватка за Румынию: Россия или Европа? главный вопрос
10:26 1681
Мы — потерянное поколение
Мы — потерянное поколение 100 строк философа
10 мартa 2025, 20:19 8871
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв фото; видео; обновлено 12:52
12:52 7907
Экс-президента задержали по ордеру МУС
Экс-президента задержали по ордеру МУС
10:17 2457
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться