Кремль призвал не «надевать розовые очки»

Сейчас многие спешат надевать розовые очки по поводу отказа США от военной поддержки Украины, однако в России всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы. К этому призвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему», — сказал он.

По словам политика, даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется еще очень много оружия, которого ей хватит на много месяцев.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.