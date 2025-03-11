Россия связала атаку беспилотников с визитом генсека ОБСЕ в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Москву ночью 11 марта связана с визитом в столицу генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиуглу.

"Это уже не первый случай, когда визит высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Вот и сегодня ночью, когда столицу посещает генсек ОБСЕ, Киев направил беспилотники на Москву", — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Феридун Синирлиуглу находится в Москве с официальным визитом. Во вторник у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.