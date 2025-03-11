USD 1.7000
EUR 1.8453
RUB 1.9383
Подписаться на уведомления
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Новость дня
Америка решила: Украина должна отдать России территории...

Россия связала атаку беспилотников с визитом генсека ОБСЕ в Москву

12:22 516

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Москву ночью 11 марта связана с визитом в столицу генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиуглу.

"Это уже не первый случай, когда визит высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Вот и сегодня ночью, когда столицу посещает генсек ОБСЕ, Киев направил беспилотники на Москву", — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Феридун Синирлиуглу находится в Москве с официальным визитом. Во вторник у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Переговоры США и Украины в Джидде
Переговоры США и Украины в Джидде видео; обновлено 13:00
13:00 773
Ильхам Алиев и президент Северной Македонии выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и президент Северной Македонии выступили с заявлениями фото; обновлено 12:14
12:14 985
Маск стремительно беднеет
Маск стремительно беднеет
11:48 1702
Массовая драка в Баку: задержаны четыре человека
Массовая драка в Баку: задержаны четыре человека видео
11:23 3030
Задерживаются рейсы Баку – Москва
Задерживаются рейсы Баку – Москва
11:13 2329
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы
10:40 2473
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Америка решила: Украина должна отдать России территории... все еще актуально
10 мартa 2025, 23:44 13039
Схватка за Румынию: Россия или Европа?
Схватка за Румынию: Россия или Европа? главный вопрос
10:26 1681
Мы — потерянное поколение
Мы — потерянное поколение 100 строк философа
10 мартa 2025, 20:19 8871
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв фото; видео; обновлено 12:52
12:52 7909
Экс-президента задержали по ордеру МУС
Экс-президента задержали по ордеру МУС
10:17 2457

ЭТО ВАЖНО

Переговоры США и Украины в Джидде
Переговоры США и Украины в Джидде видео; обновлено 13:00
13:00 773
Ильхам Алиев и президент Северной Македонии выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и президент Северной Македонии выступили с заявлениями фото; обновлено 12:14
12:14 985
Маск стремительно беднеет
Маск стремительно беднеет
11:48 1702
Массовая драка в Баку: задержаны четыре человека
Массовая драка в Баку: задержаны четыре человека видео
11:23 3030
Задерживаются рейсы Баку – Москва
Задерживаются рейсы Баку – Москва
11:13 2329
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы
10:40 2473
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Америка решила: Украина должна отдать России территории... все еще актуально
10 мартa 2025, 23:44 13039
Схватка за Румынию: Россия или Европа?
Схватка за Румынию: Россия или Европа? главный вопрос
10:26 1681
Мы — потерянное поколение
Мы — потерянное поколение 100 строк философа
10 мартa 2025, 20:19 8871
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв фото; видео; обновлено 12:52
12:52 7909
Экс-президента задержали по ордеру МУС
Экс-президента задержали по ордеру МУС
10:17 2457
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться