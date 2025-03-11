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Южная Корея и США показали силу Ыну

12:27 564

Южная Корея и США провели десантно-штурмовые учения с вертолетами на полигоне в приграничном с КНДР городе в рамках масштабных учений Freedom Shield, сообщает агентство Yonhap.

В учениях приняли участие около 400 военнослужащих из пехотных дивизий, а также примерно 10 единиц техники, включая шесть вертолетов Surion, разработанных в Южной Корее. Учения прошли на тренировочном полигоне в Пхаджу, всего в 30 км от границы с Северной Кореей.

Масштабные военные учения Freedom Shield, начавшиеся в понедельник, продлятся до 20 марта.

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