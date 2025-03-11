Экстренно приземлился летевший в Москву турецкий самолет

В аэропорту Вильнюса приземлился самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на представителя Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты, LTOU).

"Самолет Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Москву, приземлился в аэропорту Вильнюса сегодня, 11 марта, в 05:09. Самолету пришлось прервать полет в Москву из-за технических проблем", - отметил он.

Устранены технические неполадки, самолет заправил баки топливом и вылетел в Стамбул в 08:27, продолжать рейс в Москву он не стал.