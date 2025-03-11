Банк ABB расширил возможности приема платежей по картам AMEX!

В нашей стране расширены возможности приема платежей по картам American Express (AMEX). Первый и единственный партнер AMEX в Азербайджане – Банк ABB – предоставил эту возможность финтех-компаниям, выполняющим функции платежных организаций.

Теперь одна из таких финтех-компаний – “YIĞIM Payment System” – начала предоставлять бизнесу возможность приема платежей по картам AMEX через Банк ABB. Компании, подключенные к услугам таких платежных организаций, могут принимать платежи по картам AMEX в своих электронных платежных системах.

На данный момент оплата картами AMEX возможна в следующих местах: Hilton Baku, Hilton Garden Inn, Fairmont, FlyInn Baku, RiverInn, Chenot Palace, LandMark, Macera Sheki, а также в Easytrip (Hertz). В ближайшее время карты AMEX также можно будет использовать для оплаты в Bolt Taxi, Bolt Food, Wolt, Uber, Yango, Windz Scooter и других компаниях.