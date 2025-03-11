Путину предложили обстрелять Украину «Орешниками»

Глава комитета по обороне Госдумы генерал Андрей Картаполов заявил, что на сегодняшние атаки дронов по регионам России «нужно ответить «Орешником»». Об этом сообщил в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним, лучше даже не один», — заявил депутат.

Он считает, что ночная атака беспилотников Вооруженных сил Украины — «это пропагандистский ход Киева, который хочет показать американской общественности, ‎что он еще что-то может». Кроме того, Картаполов предположил, что прошедшая атака дронов «может быть связана с переговорами между США и Украиной, которые пройдут в Саудовской Аравии».

Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на город. На подлете к российской столице был сбит 91 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.