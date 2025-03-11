В Минздраве встретились с баронессой Сьюзен Гринфилд

Как сообщили в министерстве, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал, что азербайджано-британские отношения имеют тенденцию динамичного развития. Министр указал и на наличие широкого потенциала для развития сотрудничества в сфере здравоохранения. По его словам, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов: «Британская система здравоохранения (National Health Service - NHS), отличающаяся внедрением в клиническую практику инновационных препаратов и высокопрофессиональной подготовкой медицинского персонала, является одной из самых эффективных в мире. Помимо этого, медицинские университеты Великобритании славятся качеством образования и выпуском высококлассных специалистов».

В рамках рабочего визита в Азербайджан известного английского ученого, специализирующегося в области физиологии мозга, представительницы Палаты лордов, бывшего директора Королевского института Великобритании (Royal Institution of Great Britain), баронессы Сьюзен Гринфилд в Министерстве здравоохранения состоялась встреча.

«Сотрудничество Азербайджанского медицинского университета и ведущих медицинских центров Азербайджана с Royal Institution of Great Britain, Royal Liverpool University Hospital, University College London Hospital и другими всемирно известными вузами Великобритании играют важную роль в развитии сотрудничества между нашими странами в сфере здравоохранения», - добавил министр здравоохранения Азербайджана.

Поблагодарив за теплый прием и высокое гостеприимство, Сьюзен Гринфилд подчеркнула, что Великобритания придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном. Напомнив, что неоднократно посещала нашу страну для принятия участия в международных мероприятиях, баронесса отметила, что глобальные форумы, организованные в столице Азербайджана, всегда проходят на самом высоком уровне.