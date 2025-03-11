Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые выборы в Румынии, на которых не будет участвовать Кэлин Джорджеску, будут нелегитимными.

Он также категорически отверг любую связь Джорджеску с Москвой.

"Это попрание всех норм демократии в центре Европы, - дал оценку представитель Кремля. - Румыния в данном случае пошла по пути попрания демократии как таковой".