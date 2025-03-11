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Москва считает выборы в Румынии без Джорджеску нелегитимными

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12:48 179

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые выборы в Румынии, на которых не будет участвовать Кэлин Джорджеску, будут нелегитимными.

Он также категорически отверг любую связь Джорджеску с Москвой.

"Это попрание всех норм демократии в центре Европы, - дал оценку представитель Кремля. - Румыния в данном случае пошла по пути попрания демократии как таковой". 

Отказ Центральной избирательной комиссии Румынии зарегистрировать кандидатуру ультраправого политика Кэлина Джорджеску на предстоящих президентских выборах вызвал ряд политических реакций.

Напомним, что в декабре прошлого года в Румынии были аннулированы результаты первого тура президентских выборов, после того как румынские спецслужбы обнародовали документы, указывающие на помощь Москвы в продвижении Джорджеску, который неожиданно стал лидером гонки.

Генпрокуратура Румынии продолжает расследование возможных манипуляций и отмывания денег, связанных с предвыборной кампанией Джорджеску. В связи с этим, в конце февраля было арестовано почти два десятка человек.

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