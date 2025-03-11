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Турецкие банки о смягчении санкций против России

12:52 172

Турецкие государственные банки не получили указаний от Центрального банка о возможном смягчении санкций в отношении России, несмотря на ожидания решения вопроса, сообщил РИА Новости представитель одного из филиалов Ziraat State Bank в турецкой столице.

По его словам на данный момент указаний от Центрального банка, касающихся этой темы, не поступало.

«Во-первых, мы должны получить указание от главного органа - Центрального банка. Такого указания нет. Поэтому пока никаких изменений, рассчитываем, что вопрос решится», — пояснил представитель банка.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может «в какой-то момент» отменить санкции против Москвы, однако пока Соединенные Штаты не принимали такого решения.

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