Турецкие банки о смягчении санкций против России

Турецкие государственные банки не получили указаний от Центрального банка о возможном смягчении санкций в отношении России, несмотря на ожидания решения вопроса, сообщил РИА Новости представитель одного из филиалов Ziraat State Bank в турецкой столице.

По его словам на данный момент указаний от Центрального банка, касающихся этой темы, не поступало.

«Во-первых, мы должны получить указание от главного органа - Центрального банка. Такого указания нет. Поэтому пока никаких изменений, рассчитываем, что вопрос решится», — пояснил представитель банка.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может «в какой-то момент» отменить санкции против Москвы, однако пока Соединенные Штаты не принимали такого решения.