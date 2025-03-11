Россия вошла в Суджу

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Российские пропагандистские источники утверждают, что войска РФ вошли в Суджу. В качестве доказательства они публикуют фотографию бойца ВС РФ на въезде в город.

Российские войска в ходе наступательных действий взяли под контроль 12 населенных пунктов Курской области, говорится в сводке Минобороны России.

Речь идет о населенных пунктах Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Как утверждает Минобороны РФ, российские войска заняли более 100 квадратных километров территории Курской области.

О том, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Колмаков, Бондаревка и Мартыновка, еще вечером 10 марта сообщала группировка «Север».

Отметим, что российские военные с начала марта предпринимают успешное наступление на позиции ВСУ в Курской области. В частности, за 8-9 марта российская армия взяла под контроль семь населенных пунктов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 10 марта, что угрозы окружения военнослужащих ВСУ на оккупированной территории Курской области пока нет.