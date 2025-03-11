Новый украинский дрон меняет ход боев в Торецке
После восьми месяцев боев за Торецк российские войска объявили о полном контроле над городом, но ситуация изменилась с появлением нового украинского беспилотника, пишет Forbes.
Вскоре украинская армия, в частности 12-я бригада "Азов", выбила 2-ю общевойсковую армию России из большей части города.
Силы Украины активно наступают на улицах Дружбы и Строителей в центре города. Главными факторами изменений стали истощение российских войск и использование украинских беспилотников. Россия потеряла более 500 000 солдат и 15 000 единиц техники, что значительно ослабило ее армию.
Украинские дроны, включая новейший Seth, превосходят российские по качеству и устойчивости к радиоэлектронной борьбе. Эти дроны могут наносить удары боеголовками и передавать видео операторам, используя устойчивые GPS-приемники, что делает их трудными для уничтожения.
Российские войска начали использовать мотоциклы для передвижения, избегая медленных танков. Схожая ситуация наблюдается в Покровске, где российские войска, столкнувшись с атаками украинских дронов, также вынуждены отступать. В то же время украинские силы в Курской области испытывают дефицит снабжения и подвергаются атакам высокотехнологичных дронов.