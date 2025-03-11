USD 1.7000
EUR 1.8453
RUB 1.9383
Подписаться на уведомления
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Новость дня
Америка решила: Украина должна отдать России территории...

Новый украинский дрон меняет ход боев в Торецке

14:02 2586

После восьми месяцев боев за Торецк российские войска объявили о полном контроле над городом, но ситуация изменилась с появлением нового украинского беспилотника, пишет Forbes.

Вскоре украинская армия, в частности 12-я бригада "Азов", выбила 2-ю общевойсковую армию России из большей части города.

Силы Украины активно наступают на улицах Дружбы и Строителей в центре города. Главными факторами изменений стали истощение российских войск и использование украинских беспилотников. Россия потеряла более 500 000 солдат и 15 000 единиц техники, что значительно ослабило ее армию.

Украинские дроны, включая новейший Seth, превосходят российские по качеству и устойчивости к радиоэлектронной борьбе. Эти дроны могут наносить удары боеголовками и передавать видео операторам, используя устойчивые GPS-приемники, что делает их трудными для уничтожения.

Российские войска начали использовать мотоциклы для передвижения, избегая медленных танков. Схожая ситуация наблюдается в Покровске, где российские войска, столкнувшись с атаками украинских дронов, также вынуждены отступать. В то же время украинские силы в Курской области испытывают дефицит снабжения и подвергаются атакам высокотехнологичных дронов.

Украинцы атаковали стратегические объекты русских
Украинцы атаковали стратегические объекты русских
16:18 656
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
10:40 3704
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает обновлено 16:14
16:14 1303
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда новость дополнена; видео
15:40 2572
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе фото; обновлено 15:20
15:20 2859
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
13:06 4203
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
14:35 2303
Самолеты AZAL вылетели в Москву
Самолеты AZAL вылетели в Москву обновлено 13:55
13:55 5760
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
13:08 4155
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная
10:57 5068
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв фото; видео; обновлено 12:52
12:52 11380

ЭТО ВАЖНО

Украинцы атаковали стратегические объекты русских
Украинцы атаковали стратегические объекты русских
16:18 656
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
10:40 3704
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает обновлено 16:14
16:14 1303
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда новость дополнена; видео
15:40 2572
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе фото; обновлено 15:20
15:20 2859
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
13:06 4203
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
14:35 2303
Самолеты AZAL вылетели в Москву
Самолеты AZAL вылетели в Москву обновлено 13:55
13:55 5760
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
13:08 4155
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная
10:57 5068
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв фото; видео; обновлено 12:52
12:52 11380
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться