После восьми месяцев боев за Торецк российские войска объявили о полном контроле над городом, но ситуация изменилась с появлением нового украинского беспилотника, пишет Forbes.

Вскоре украинская армия, в частности 12-я бригада "Азов", выбила 2-ю общевойсковую армию России из большей части города.

Силы Украины активно наступают на улицах Дружбы и Строителей в центре города. Главными факторами изменений стали истощение российских войск и использование украинских беспилотников. Россия потеряла более 500 000 солдат и 15 000 единиц техники, что значительно ослабило ее армию.