Украинцы назвали цель России в войне

Большинство украинцев считают, что главной целью России в войне является уничтожение Украины как государства и народа, показал опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 14 февраля по 4 марта 2025 года.

66% опрошенных уверены, что Россия стремится уничтожить Украину и украинцев. Из них 28% считают, что Россия пытается осуществить геноцид, а 38% — захватить территорию и уничтожить украинскую государственность. Еще 14% полагают, что Россия хочет установить марионеточное правительство на оккупированных территориях.

87% опрошенных считают, что Россия не ограничится уже захваченными территориями.

Эксперт КМИС Антон Грушецкий отметил, что несмотря на усталость, украинцы остаются категорически против мира на любых условиях и готовы продолжать борьбу за свою независимость и безопасность.