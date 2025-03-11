«Невидимые» русские дроны терзают украинскую артиллерию

Россия использует новейшие оптоволоконные беспилотники, которые стали серьезной проблемой для украинской артиллерии, пишет Forbes.

Как отметил аналитик издания Дэвид Акс, эти дроны компактны, маневренны и не поддаются глушению, что делает их эффективным оружием против самоходных артиллерийских установок (САУ) и других военных объектов Украины.

На одном из российских видеороликов зафиксировано, как квадрокоптер с боеголовкой проникает в укрытие, где находилась украинская колесная гаубица "Богдана". Дрон попадает в кабину артиллерийской установки, что может привести к серьезным повреждениям.