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«Невидимые» русские дроны терзают украинскую артиллерию

14:21 1937

Россия использует новейшие оптоволоконные беспилотники, которые стали серьезной проблемой для украинской артиллерии, пишет Forbes.

Как отметил аналитик издания Дэвид Акс, эти дроны компактны, маневренны и не поддаются глушению, что делает их эффективным оружием против самоходных артиллерийских установок (САУ) и других военных объектов Украины.

На одном из российских видеороликов зафиксировано, как квадрокоптер с боеголовкой проникает в укрытие, где находилась украинская колесная гаубица "Богдана". Дрон попадает в кабину артиллерийской установки, что может привести к серьезным повреждениям.

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