Токаев о визите Байрамова в Казахстан
Во вторник, 11 марта, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Токаев отметил значимость данной встречи для дальнейшего укрепления многогранных межгосударственных связей.
«Ваш визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего продвижения нашего сотрудничества с братским Азербайджаном. Отношения с Азербайджаном для нас имеют очень важное значение. Мы рассматриваем Вашу страну в качестве надежного стратегического партнера и союзника», – подчеркнул президент Казахстана.
В свою очередь, министр иностранных дел Азербайджана выразил благодарность за традиционно теплый прием и подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений.
Пользуясь случаем, Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне от имени президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.
В ходе встречи обсуждались вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.
Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.
Ранее глава МИД Азербайджана встретился со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
Перед началом встречи оба министра назвали отрадным тот факт, что встреча проходит в священный для мусульман месяц Рамазан.