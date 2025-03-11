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Токаев о визите Байрамова в Казахстан

14:24 1230

Во вторник, 11 марта, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Токаев отметил значимость данной встречи для дальнейшего укрепления многогранных межгосударственных связей.

«Ваш визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего продвижения нашего сотрудничества с братским Азербайджаном. Отношения с Азербайджаном для нас имеют очень важное значение. Мы рассматриваем Вашу страну в качестве надежного стратегического партнера и союзника», – подчеркнул президент Казахстана.

В свою очередь, министр иностранных дел Азербайджана выразил благодарность за традиционно теплый прием и подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений.

Пользуясь случаем, Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне от имени президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.

Ранее глава МИД Азербайджана встретился со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

Перед началом встречи оба министра назвали отрадным тот факт, что встреча проходит в священный для мусульман месяц Рамазан.

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