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Пропалестинские хакеры атаковали соцсеть Маска

14:30 720

Пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team взяла на себя ответственность за масштабный сбой в работе социальной сети X, принадлежащей Илону Маску. Об этом 11 марта пишет Newsweek.

По данным издания, хакерская группировка была основана в 2023 году. Сообщество известно тем, что в первую очередь выбирает своими жертвами организации, которые поддерживают Израиль в военном конфликте с Палестиной.

Массированная DDoS-атака произошла в понедельник, 10 марта. Сайт и приложение социальной сети не работали более четырех часов. Спустя время Dark Storm Team в публичном Telegram-канале заявила о том, что именно их хакеры атаковали платформу.

Сам Илон Маск утверждал, что в кибератаке на платформу были якобы задействованы украинские IP-адреса. По мнению бизнесмена, к этому могла быть причастна «скоординированная группа либо целое государство».

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