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В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»

14:35 2312

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что самая массированная атака украинских беспилотников на Москву и другие города России является «дополнительным сигналом» для президента Владимира Путина.

11 марта Коваленко опубликовал видео на своем YouTube-канале, где поделился мнением о текущей ситуации, включая переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии и атаки украинских дронов на российские города.

"Это дополнительный сигнал Путину, что он должен быть заинтересован в прекращении огня с воздуха. Не только НПЗ, дроны могут лететь по Москве постоянно. Да, российская ПВО их сбивает, но это не спасает россиян от паники", — отметил Коваленко, добавив, что такая атака является фоном для переговоров в Саудовской Аравии.

По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта было перехвачено и уничтожено 337 украинских беспилотников, из которых 91 был сбит над Московской областью. В результате атаки ранения получили 18 человек, двое погибли. Это была крупнейшая атака украинских дронов на российские регионы за все время полномасштабной войны.

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