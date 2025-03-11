Странный поступок Трюдо после отставки
Экс-глава канадского правительства Джастин Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин, также он показал язык на камеру. Фотографы зафиксировали момент, когда политик держит кресло и показывает на камеру язык.
Фото быстро приобрело популярность в социальных сетях, где многие хвалили Трюдо за чувство юмора.
Следует отметить, что, согласно парламентским правилам, уходящий член парламента может приобрести копию своего кресла в палате.
Трюдо объявил о планах покинуть премьерское кресло на фоне недовольства политикой его администрации по миграции, а также из-за высокой инфляции. Политик возглавлял правительство страны на протяжении 10 лет.