USD 1.7000
EUR 1.8453
RUB 1.9383
Подписаться на уведомления
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Новость дня
Америка решила: Украина должна отдать России территории...

Странный поступок Трюдо после отставки

14:42 2349

Экс-глава канадского правительства Джастин Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин, также он показал язык на камеру. Фотографы зафиксировали момент, когда политик держит кресло и показывает на камеру язык.

Фото быстро приобрело популярность в социальных сетях, где многие хвалили Трюдо за чувство юмора.

Следует отметить, что, согласно парламентским правилам, уходящий член парламента может приобрести копию своего кресла в палате.

Трюдо объявил о планах покинуть премьерское кресло на фоне недовольства политикой его администрации по миграции, а также из-за высокой инфляции. Политик возглавлял правительство страны на протяжении 10 лет.

Украинцы атаковали стратегические объекты русских
Украинцы атаковали стратегические объекты русских
16:18 674
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
10:40 3713
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает обновлено 16:14
16:14 1324
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда новость дополнена; видео
15:40 2590
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе фото; обновлено 15:20
15:20 2866
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
13:06 4210
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
14:35 2314
Самолеты AZAL вылетели в Москву
Самолеты AZAL вылетели в Москву обновлено 13:55
13:55 5768
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
13:08 4159
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная
10:57 5075
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв фото; видео; обновлено 12:52
12:52 11383

ЭТО ВАЖНО

Украинцы атаковали стратегические объекты русских
Украинцы атаковали стратегические объекты русских
16:18 674
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
10:40 3713
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает обновлено 16:14
16:14 1324
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда новость дополнена; видео
15:40 2590
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе фото; обновлено 15:20
15:20 2866
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
13:06 4210
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
14:35 2314
Самолеты AZAL вылетели в Москву
Самолеты AZAL вылетели в Москву обновлено 13:55
13:55 5768
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
13:08 4159
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная
10:57 5075
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв фото; видео; обновлено 12:52
12:52 11383
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться