Легендарный «Олд Траффорд» пойдет под снос
Английский «Манчестер Юнайтед» в самое ближайшее время планирует начать постройку нового стадиона на смену «Олд Траффорд». Об этом сообщает издание The Athletic.
По сведениям источника, в ближайшее время руководство манкунианцев сделает соответствующее заявление. Новая арена должна вместить в себя 100 тыс. мест.
Через три-пять лет МЮ будет самым прибыльным клубом в мире, у него будет самый знаковый стадион в мире, если мы сможем осуществить наш план и начнем выигрывать трофеи», - приводит слова совладельца клуба Джима Рэтклиффа источник.