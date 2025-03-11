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Легендарный «Олд Траффорд» пойдет под снос

14:44 1457

Английский «Манчестер Юнайтед» в самое ближайшее время планирует начать постройку нового стадиона на смену «Олд Траффорд». Об этом сообщает издание The Athletic.

По сведениям источника, в ближайшее время руководство манкунианцев сделает соответствующее заявление. Новая арена должна вместить в себя 100 тыс. мест.

Через три-пять лет МЮ будет самым прибыльным клубом в мире, у него будет самый знаковый стадион в мире, если мы сможем осуществить наш план и начнем выигрывать трофеи», - приводит слова совладельца клуба Джима Рэтклиффа источник.

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