Банк Республика открыл новый филиал в Габале

Банк Республика, один из ведущих банков страны, для обеспечения доступности своих продуктов и услуг для клиентов торжественно открыл новый филиал в городе Габале, оснащенный самыми современными банковскими технологиями.

На торжественном открытии руководство банка, перерезав символическую красную ленту, объявило о запуске филиала для обслуживания клиентов.

Руководство Банка Республика отметило, что расширение филиальной сети в регионах является одной из стратегических целей Банка, новый филиал также будет поддерживать предпринимателей во всех сферах деятельности, а также предоставлять населению современные банковские продукты на выгодных условиях.

Таким образом, число центров обслуживания клиентов Банка Республика достигло 38.

Новый филиал будет функционировать по адресу: г. Габала, ул. И.Б. Гутгашинли, 204-210.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.