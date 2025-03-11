Гренландия выбирает

Избирательные участки открылись 11 марта в 15:00 по бакинскому времени и закроются 12 марта в 02:00. Экзитполов не будет, результаты ожидаются рано утром 12 марта. Из 57 000 резидентов Гренландии примерно 40 500 имеют право голосовать, согласно Министерству внутренних дел Гренландии. В парламенте Гренландии 31 место, и для получения в нем большинства необходимо 16 мест.

В Гренландии 11 марта проходят парламентские выборы. Один из главных вопросов, который встал перед избирателями, — вопрос о независимости на фоне интереса США к острову.

Правящая партия Гренландии - лево-социалистическое Народное сообщество (IA) во главе с премьер-министром Муте Эгеде выступает за экономическую и политическую независимость Гренландии. IA выступает против добычи урана и других радиоактивных материалов из-за рисков для окружающей среды. Партия в настоящее время имеет 11 мест в парламенте Гренландии.

Гренландия стала формальной территорией Королевства Дания в 1953 году. Копенгаген контролирует внешнюю политику, оборону и денежно-кредитную политику. Автономная территория с 2009 года имеет право проводить референдум о независимости, и некоторые местные жители видят в выборах возможность выйти из состава Дании.

Как пишет Reuters, опросы свидетельствуют, что большинство гренландцев предпочитает политическую и экономическую независимость от бывшей колониальной метрополии.

Остров обладает богатыми, но в основном неосвоенными залежами полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы. Президент США Дональд Трамп считает стратегическое расположение Гренландии как кратчайшего пути из Европы в Северную Америку ключевым для американской системы предупреждения о ракетном нападении.