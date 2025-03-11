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Европе предрекли войну при вступлении Украины в ЕС

15:11 1001

Вступление Украины в Европейский союз привело бы в настоящее время к войне на территории всей Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Отвечая на вопросы журналистов, Сийярто подтвердил, что Венгрия возражает против поспешного присоединения Украины к ЕС, который находится в тяжелом экономическом положении.

«В такой ситуации присоединение Украины к системе безопасности ЕС имело бы трагические последствия с экономической точки зрения, поскольку включение страны, вовлеченной в войну, в интеграционный процесс фактически означает продолжение войны», - пояснил министр.

Он напомнил, что ранее Евросоюз предоставил Украине льготные условия в области экономики и торговли.

«Давайте вспомним, что мы позволили им ввозить зерно через страны Центральной Европы, а затем отправлять его в Африку. В результате они привезли сюда зерно, которое выбросили на рынок и разорили фермеров Центральной Европы. Они могут говорить все, что хотят, но мы будем представлять позицию венгерского народа в дебатах об интеграции Украины в Евросоюз», - предупредил глава МИД.

Правительство Венгрии объявило после саммита ЕС 6 марта, что проведет в стране референдум по поводу вступления Украины в ЕС и будет руководствоваться его результатами в ходе консультаций по этому вопросу с Брюсселем.

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