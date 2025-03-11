Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда

Боевики из «Освободительной армии Белуджистана» обстреляли пассажирский поезд на юго-западе Пакистана, ранив машиниста и взяв в заложники пассажиров, передает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Поезд направлялся из города Кветты в пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхве.

AFP со ссылкой на чиновника Кветты сообщает, что в заложниках у боевиков находятся более 450 пассажиров.

Местные власти предполагают, что это теракт. Боевики-сепаратисты «Армии освобождения Белуджей» (BLA) в своем заявлении взяли на себя ответственность за нападение и заявили, что захватили в поезде заложников, включая сотрудников сил безопасности.