Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда
Боевики из «Освободительной армии Белуджистана» обстреляли пассажирский поезд на юго-западе Пакистана, ранив машиниста и взяв в заложники пассажиров, передает Reuters со ссылкой на заявление группировки.
Поезд направлялся из города Кветты в пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхве.
AFP со ссылкой на чиновника Кветты сообщает, что в заложниках у боевиков находятся более 450 пассажиров.
Местные власти предполагают, что это теракт. Боевики-сепаратисты «Армии освобождения Белуджей» (BLA) в своем заявлении взяли на себя ответственность за нападение и заявили, что захватили в поезде заложников, включая сотрудников сил безопасности.