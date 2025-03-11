Названы обедневшие после инаугурации Трампа миллиардеры

Пятеро миллиардеров, которые присутствовали на инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, после его официального прихода к власти лишились в общей сложности 209 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в список лиц, чьи доходы заметно уменьшились после инаугурации, вошли Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Сергей Брин и Бернар Арно.

В публикации говорится, что сильнее других в минус ушел Маск, который обеднел на 148 млрд долларов. При этом продажи компании Tesla в Германии упали более чем на 70%, а китайские поставки сократились на 50%. Другой известный бизнесмен и основатель компании Amazon Джефф Безос потерял 29 млрд долларов, с 17 января акции его компании упали на 14%.

Один из основателей Google Сергей Брин после прихода Трампа потерял 22 млрд долларов. Помимо этого, значительные изменения в доходах наблюдались у соучредителя и генерального директора Meta Цукерберга и генерального директора LVMH Арно, они потеряли по 5 млрд долларов.

До этого журнал Forbes писал, что состояние американского миллиардера Илона Маска сократилось на 116 млрд долларов с декабря 2024 года из-за обвала фондового рынка. По данным издания, обновляемым в режиме реального времени, 4 марта состояние основателя SpaceX и гендиректора Tesla уменьшилось еще на 7,1 млрд долларов - до 347,7 млрд долларов.