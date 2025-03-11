USD 1.7000
EUR 1.8453
RUB 1.9383
Подписаться на уведомления
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Новость дня
Америка решила: Украина должна отдать России территории...

Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает

обновлено 16:14
16:14 1342

Президент РФ Владимир Путин не намерен идти на уступки в переговорах о прекращении военных действий в Украине, сообщает Bloomberg.

Представители западных служб безопасности рассказали агентству, что Путин выдвинул заведомо «максималистские» требования в преддверии переговоров о прекращении войны, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для украинцев и европейцев. По их словам, российский лидер готов продолжать воевать, если не добьется своего.

По оценке западных чиновников, Путин не видит стимулов для отказа от жесткой позиции. При этом Дональд Трамп продолжает заявлять о необходимости положить конец войне, и пока что его администрация требует уступок только от Киева, остановив из-за этого военную помощь и обмен разведданными. Москве же Вашингтон лишь изредка грозит дополнительными санкциями, а также пошлинами – бессмысленными в условиях почти прекратившейся торговли между Россией и США. В этой ситуации есть риск, что президент Украины Владимир Зеленский будет обвинен в нежелании идти на сделку с навязываемыми ему условиями и боевые действия продолжатся при поддержке европейских стран, пишет Bloomberg.

Комментируя для агентства оценку западных спецслужб пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что она не соответствует действительности. При этом он сказал, что именно Украине следует предпринять шаги, чтобы переговоры могли начаться.

* * * 15:55

Россия остается открытой для мирных переговоров по Украине и предпочитает достигать своих целей путем дипломатии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины. Мы предпочитаем достигать наших целей мирными и дипломатическими средствами», - сказал Песков и добавил, что «если сегодня и завтра станет ясно, что Украина готова к переговорам, это будет совсем другая история».

При этом представитель Кремля опроверг заявления западных чиновников, утверждающих, что Россия намеренно выдвинула Украине «невыполнимые требования».

«Не соответствуют действительности», - сказал он.

Украинцы атаковали стратегические объекты русских
Украинцы атаковали стратегические объекты русских
16:18 694
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
10:40 3718
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает обновлено 16:14
16:14 1343
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда новость дополнена; видео
15:40 2609
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе фото; обновлено 15:20
15:20 2875
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
13:06 4218
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
14:35 2323
Самолеты AZAL вылетели в Москву
Самолеты AZAL вылетели в Москву обновлено 13:55
13:55 5774
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
13:08 4165
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная
10:57 5080
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв фото; видео; обновлено 12:52
12:52 11386

ЭТО ВАЖНО

Украинцы атаковали стратегические объекты русских
Украинцы атаковали стратегические объекты русских
16:18 694
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
10:40 3718
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает обновлено 16:14
16:14 1343
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда новость дополнена; видео
15:40 2609
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе фото; обновлено 15:20
15:20 2875
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
13:06 4218
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
14:35 2323
Самолеты AZAL вылетели в Москву
Самолеты AZAL вылетели в Москву обновлено 13:55
13:55 5774
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
Кремль отреагировал на массовую атаку дронов на Москву
13:08 4165
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная
10:57 5080
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв
Крупнейшая атака беспилотников на Москву: растет число жертв фото; видео; обновлено 12:52
12:52 11386
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться