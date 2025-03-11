Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает

Президент РФ Владимир Путин не намерен идти на уступки в переговорах о прекращении военных действий в Украине, сообщает Bloomberg.

Представители западных служб безопасности рассказали агентству, что Путин выдвинул заведомо «максималистские» требования в преддверии переговоров о прекращении войны, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для украинцев и европейцев. По их словам, российский лидер готов продолжать воевать, если не добьется своего.

По оценке западных чиновников, Путин не видит стимулов для отказа от жесткой позиции. При этом Дональд Трамп продолжает заявлять о необходимости положить конец войне, и пока что его администрация требует уступок только от Киева, остановив из-за этого военную помощь и обмен разведданными. Москве же Вашингтон лишь изредка грозит дополнительными санкциями, а также пошлинами – бессмысленными в условиях почти прекратившейся торговли между Россией и США. В этой ситуации есть риск, что президент Украины Владимир Зеленский будет обвинен в нежелании идти на сделку с навязываемыми ему условиями и боевые действия продолжатся при поддержке европейских стран, пишет Bloomberg.

Комментируя для агентства оценку западных спецслужб пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что она не соответствует действительности. При этом он сказал, что именно Украине следует предпринять шаги, чтобы переговоры могли начаться.