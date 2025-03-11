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Прикрывший Трампа агент возглавил Секретную службу

15:59 667

Новым главой Секретной службы США стал агент Шон Карран, который прикрывал президента Дональда Трампа во время попытки покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Вечером 10 марта он был приведен к присяге в новой должности в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Fox News.

Приводя Каррана к присяге, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что «он рисковал своей жизнью, чтобы помочь спасти жизнь президента Трампа». По ее словам, это является свидетельством преданности агента миссии Секретной службы США.

В Трампа стреляли в июле прошлого года, когда политик выступал на предвыборном митинге. Трамп был ранен в правое ухо, один из его сторонников погиб, двое были ранены. Стрелял в политика 20-летний американец Томас Мэтью Крукс: он находился на крыше соседнего здания промышленного предприятия. Крукс был убит сотрудниками Секретной службы, возле мужчины была найдена полуавтоматическая винтовка AR-15, из которой он успел сделать до 10 выстрелов.

Шон Карран работает в Секретной службе с 2001 года. Отвечал за охрану Трампа во время его первого президентского срока и после него. В подчинении у Каррана было 85 человек.

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