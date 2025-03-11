Украинцы атаковали стратегические объекты русских

Силы обороны Украины в ночь на вторник, 11 марта, нанесли поражение по ряду стратегических объектов России, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В информации отмечается, что удары нанесли подразделения Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Зафиксированы попадания в производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода, который ежегодно перерабатывает 11 млн тонн нефти и обеспечивает 40-50% потребностей Москвы в дизельном топливе и бензине.

Также взрывы прогремели в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» в Орловской области РФ, которая управляет технологическими процессами нефтепровода «Дружба» и играет ключевую роль в поставках нефти на терминал морского порта «Усть-Луга» в Ленинградской области.

Отметим, что украинские беспилотники атаковали Москву и область в ночь на 11 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это самая массированная атака украинских беспилотников на Москву. По данным российских властей, в результате атаки беспилотников в Московской области погибли три человека.