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В Польше задержана член международной «органной мафии». Пострадали и граждане Азербайджана

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Отдел информации
17:07 3649

Польские пограничники задержали гражданку Украины, разыскиваемую правоохранительными органами Казахстана за участие в деятельности международной «органной мафии». Она обвиняется в причастности к деятельности транснациональной преступной группировки, занимавшейся торговлей человеческими органами, и признана виновной в продаже 56 почек. Казахстанский суд заочно приговорил женщину 12 годам тюремного заключения.

35-летняя Ксения П. была задержана 6 марта на железнодорожном переходе между Польшей и Украиной на основании «красного уведомления» Интерпола. Прокуратура не сообщила, почему на момент задержания на пограничном пункте или вынесения ей приговора украинка не находилась в казахстанской тюрьме.

По данным следствия, Интерпол разыскивает женщину с ноября 2020 года. Польская прокуратура уточнила, что преступная группировка, в которой она состояла, с 2017 по 2019 год незаконно изымала органы у людей и продавала их на черном рынке.

Также ее признали виновной в незаконном получении почек у 56 пострадавших в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде с целью извлечения финансовой выгоды, а также в превращении этих преступлений в постоянный источник дохода.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о временном аресте женщины на одну неделю для дальнейшей экстрадиции в Казахстан.

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