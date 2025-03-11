Зеленский «не хочет перемирия», а Москва не хочет миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский «не хочет перемирия», «пока все несерьезно», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.

По словам Лаврова, процесс урегулирования еще не начинался. Российский министр уверяет, что, согласно публичным заявлениям Зеленского, «он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием».

«Он примерно так же этот вопрос ставит. Поэтому пока все это несерьезно», – утверждает Лавров.

Российский министр обратил внимание на большое число предложений по объявлению перемирия и размещению миротворцев в Украине с последующим решением вопросов о границах: «Но вопрос-то у нас простой... Они будут, миротворцы, так сказать, охранять что? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, русский язык, русские СМИ?»