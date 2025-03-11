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Америка решила: Украина должна отдать России территории...
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Америка решила: Украина должна отдать России территории...

У Зеленского назвали три условия для мира

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17:25 3443

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал три главных «критически важных» условия для Европы и США, включая политическое и финансовое давление на Россию, выполнение которых позволит обеспечить длительный мир в Украине. Об этом он заявил в статье для The Guardian.

«Во-первых, Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении огня. Во-вторых, Европа должна действовать решительно, чтобы усилить и увеличить санкции против России. В-третьих, Европа должна взять под контроль замороженные российские активы, чтобы обеспечить дальнейшую и большую поддержку Украины», - сказал Ермак.

По словам политика, заседание Европейского совета на прошлой неделе доказывает, что Европа, когда она объединена, может взять под контроль собственную безопасность и судьбу.

«Именно заинтересованность в прочной европейской безопасности побуждает Украину настаивать на выполнении этих условий. Десятилетнюю агрессию Москвы против Украины нельзя воспринимать легкомысленно - лидеры Европы признают это, и мы призываем их в это критическое время выполнить многообещающие договоренности, достигнутые в Брюсселе в прошлый четверг», - сказал Ермак.

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