Крупнейшие компании Германии не вернутся в Россию

Крупнейшие компании Германии не собираются возвращаться в Россию, несмотря на возможное завершение войны в Украине и снятие санкций, сообщает Deutsche Welle (DW).

«В настоящее время не рассматривается возвращение ни при каких обстоятельствах», — сказал изданию представитель одного из крупнейших в мире производителей станков Trumpf.

В автомобильном концерне Volkswagen также отметили, что не планируют снова работать на российском рынке.

В Bosh заявили, что на данный момент у компании нет подобных планов и пока «слишком рано» это обсуждать.

«Мы не можем строить предположения о будущем, но какого-либо участия в России в настоящее время не предвидится», — сказал представитель крупного промышленного концерна Siemens, который до ухода проработал в России 170 лет и имел 2700 российских сотрудников. Производитель обуви и спортивной одежды Adidas не покидал Россию, но закрыл все свои магазины, прекратил онлайн-торговлю и отказался от спонсорской деятельности в стране после вторжения российской армии в Украину.

До этого The Washington Post писала, что американские компании также не спешат возвращаться на российский рынок.